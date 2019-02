=== *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz), Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:30 Analystenkonferenz), Bad Homburg 07:15 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Jahresergebnis (08:30 Telefonkonferenz), München *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+2,7% gg Vj *** 08:00 DE/Frankfurt Main Finance und Verband der Auslandsbanken, "FinanzplatzFrühstück", u.a. Rede von EZB-Direktor Praet, Frankfurt *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Jahresergebnis (09:30 PK), München *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis, Baar *** 08:15 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 4Q, Bilbao 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Britischer Außenminister Hunt, Rede bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin 10:30 DE/Bertrandt AG, HV, Sindelfingen *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 RU/Präsident Putin, Rede zur Lage der Nation, Moskau 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 FR/Pariser Strafgericht, Urteil im Steuerbetrugsprozess gegen UBS 16:00 DE/Bundesaußenminister Maas, PK mit dem britischen Außenminister Hunt, Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -7,7 zuvor: -7,9 *** 18:30 EU/Großbritanniens Premierministerin May und EU-Kommissionspräsident Juncker, Treffen zum Brexit, Brüssel 19:00 DE/Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, Sitzung zur Grundgesetzänderung für Digitalpakt, Berlin *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29./30. Januar - US/weitere Handelsgespräche zwischen China und den USA, Washington ===

