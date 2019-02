Der schwedisch-amerikanische Konzern Autoliv Inc. (ISIN: US0528001094, NYSE: ALV) wird am 7. Juni 2019 eine vierteljährliche Dividende von 0,62 US-Dollar je Aktie an seine Anteilsinhaber ausbezahlen (Record date ist der 22. Mai 2019), wie am Dienstag berichtet wurde. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 2,48 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 79,80 US-Dollar (Stand: 19. Februar 2019) liegt die derzeitige Dividendenrendite ...

