FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Mittwoch im frühen Handel knapp behauptet. Gegen 6.15 Uhr fällt er um 14,5 auf 11.299 Punkte. Das bisherige Tageshoch liegt bei 11.325,5 und das -tief bei 11.292 Punkten, umgesetzt worden sind knapp 900 Kontrakte. Auf Widerstand trifft der Future am Jahreshoch bei 11.385 Punkten, ein Überwinden beendete laut technischen Analysten die Konsolidierung mit einem Kaufsignal. Dann wäre der Bereich um 11.500 Zwischenziel Richtung 11.700 Punkte, heißt es am Markt. Als unterstützt gilt der Future am Dienstag-Tief bei 11.235 Punkten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2019 00:18 ET (05:18 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.