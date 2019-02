Übergeordnet befindet sich das Wertpapier des Energieversorgers RWE seit September 2014 in einem intakten Aufwärtstrend und konnte bis Ende 2017 noch ein Verlaufshoch bei 23,31 Euro markieren. Nur wenig später startete eine Korrekturbewegung zurück auf die Unterstützung von 15 Euro, von wo aus ein erneuter Anstieg an die Hochs aus 2017 erfolgte. Seither hält sich das Wertpapier tendenziell an dem oberen Widerstandsband von 23 Euro auf, hadert allerdings mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Hochs aus 2017 bei 23,31 Euro. Doch das kurzfristige Chartbild stimmt zuversichtlich, zuletzt konnte eine seit Ende 2017 bestehende Abwärtstrendlinie überwunden werden, ein Sprung über die Marke von 23,31 Euro könnte jetzt folgen.

Konsolidierung hält noch an

Das kurzfristige Bild seit Anfang letzter Woche stimmt für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung recht zuversichtlich, aktuell läuft ...

