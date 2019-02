The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA TKAI XFRA DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP MTN 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7K32 BAY.LDSBK.IS. 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AGK6 DZ BANK CLN E.9609 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QP4 DZ BANK IS.A1096 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YE1 LB.HESS.THR.CARRARA02I/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YF8 LB.HESS.THR.CARRARA02J/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YG6 LB.HESS.THR.CARRARA02K/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YK8 LB.HESS.THR.CARRARA02N/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WA1 LB.HESS.-THR. OPF 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1941788082 DZ BANK IS.A1098 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1955169104 LEASEPLAN 19/22 MTN BD01 BON EUR N

CA IG7 XFRA AU000000MEM5 MEMPHASYS LTD EQ00 EQU EUR N

CA C5B XFRA CA19200Q1000 CODEBASE VENTURES EQ00 EQU EUR N

CA 219 XFRA US05355N1090 AVEDRO INC. DL -,00001 EQ01 EQU EUR N

CA 2NJ XFRA US22304C1009 COVETRUS INC. EQ01 EQU EUR Y

CA 2K7 XFRA US87808K1060 TCR2 THERAPEUTICS DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 29D XFRA VGG9396G1000 URBAN TEA INC. DL EQ01 EQU EUR N