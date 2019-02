The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US74153QAJ13 PRIDE INTERNATIONAL 2040 BD03 BON USD N

CA SWV1 XFRA DE000A1YCN14 SOLARWORLD IS.14(14-19) EQ01 EQU EUR N

CA SWV2 XFRA DE000A1YDDX6 SOLARWORLD IS.14(14-19) EQ01 EQU EUR N

CA F7HG XFRA GB00B54KZJ47 FSI-STEW.I.APAC LDRS AEOI FD00 EQU EUR N