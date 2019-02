The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA K11G XFRA BE0002462373 KBC BANK 14/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UE55 IKB DT.IND.BK. 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A161VX8 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9U9 DZ BANK IS.A727 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU67685AD66 OGLETHORPE POWER 18/48 BD00 BON USD N

CA XFRA AU000WBCHBB5 WESTPAC BKG 2019 FLR BD01 BON AUD N

CA XFRA AU000WBCHBC3 WESTPAC BKG 2019 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000A161VZ3 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB0K707 LBBW INFLATIONS-ANL 12/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0KWX8 LBBW IHS 12/19 BD01 BON EUR N

CA OF9D XFRA FR0013101466 REP. FSE 16-19 O.A.T. BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0737621465 WORLD BK 12/19 MTN BD01 BON ZAR N

CA XFRA XS1036887872 ING BK NV 14/19 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2FG7 LB.HESS.THR.CARRARA02L/16 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2FH5 LB.HESS.THR.CARRARA02M/16 BD02 BON EUR N

CA BN6F XFRA FR0011757434 BNP PAR.H.L.SFH 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US65562QBA22 NORDIC INV.BK 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA 4I1N XFRA US718172BR98 PHILIP MORRIS INTL 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US960386AP59 WABTEC CORP. 18/21 FLR BD02 BON USD N

CA HLQB XFRA XS1036039433 LB.HESS.-THR. OMH 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1369254310 SANTANDER C.BK. 16/19 MTN BD02 BON EUR N

CA VODM XFRA XS1371473601 VODAFONE GRP 16/19CV REGS BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1372838083 VODAFONE GRP 16/19MTN FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA US26874QAB68 ENSCO 2027 BD03 BON USD N