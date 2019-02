FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB4FY6 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.02/13 0.003 %

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.050 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.017 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.153 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.056 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.202 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.040 EUR

HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.762 EUR

QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.443 EUR

PV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.027 EUR

ITBA XFRA US45262P1021 IMPERIAL BRANDS PLC ADR/1 0.761 EUR

VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.134 EUR

P55 XFRA IL0011284465 PLUS500 LTD. LS -,01 0.549 EUR