FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NWC XFRA NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUT.NK-,01

ECQ XFRA AU000000PAA1 PHARMAUST LTD.