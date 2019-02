TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Zuversicht, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China nicht gleich mit Ablauf der vereinbarten Friedenspflicht zu Strafzollerhöhungen kommen wird, sorgt am Mittwoch in Ostasien für eine etwas festere Tendenz an den Börsen. Laut US-Präsident Donald Trump ist der 1. März "kein magisches Datum", obgleich ihm aus Kreisen der US-Verhandlungsführer empfohlen worden war, an der "Deadline" festzuhalten. In früheren Kommentaren hatte Trump auch schon von einer "harten Deadline" gesprochen.

Trump und seine Berater erwägen des Weiteren ein Treffen zwischen Trump und Chinas Präsident Xi in den kommenden Wochen. Dieses könne dann so etwas wie die neue "Deadline" werden. Daneben verweisen Händler auf das gut ausgefallene Quartalsergebnis des US-Einzelhandelsriesen Walmart, das die Stimmung stütze. Die Vorgaben der US-Börsen sind derweil allenfalls marginal positiv.

In Tokio geht es für den Nikkei-225 um 0,4 Prozent nach oben auf 21.396 Punkte. Im Januar deutlicher als erwartet gesunkene japanische Exporte können der leicht positiven Stimmung nichts anhaben, zumal auch der Yen im Vergleich zur gleichen Vortageszeit etwas leichter tendiert. Das kommt den japanischen Exportunternehmen zupass. Der Dollar kostet 110,81 Yen nach etwa 110,60. Die gesunkenen Exporte dürfte ein Ergebnis der Handelsspannungen sein, heißt es im Handel. Unter anderen sanken die Exporte nach China deutlich.

Während der HSI in Hongkong ebenfalls zulegt um 0,7 Prozent und es in Seoul mit 0,8 Prozent am stärksten nach oben geht, liegt der Schanghai-Composite leicht im Minus.

Rohstoffaktien in Sydney gesucht - Coles-Enttäuschung bremst

Sydney hat etwas leichter geschlossen. Hier bremsten Kursverluste bei Aktien von konsumnahen Unternehmen, nachdem die Drogeriekette Coles mit schwachen Geschäftszahlen enttäuscht hatte. Coles gaben um 5,5 Prozent nach. Auch nachgebende Bankaktien drückten den Index.

Rohstoffaktien waren dagegen gesucht vor dem Hintergrund des auf ein Zehnmonatshochs gestiegenen Goldpreises und des jüngst deutlich erhöhten Ölpreisniveaus. BHP und Rio Tinto gewannen je rund 2,5 Prozent, der Kurs des Goldschürfers Newcrest legte um 2 Prozent zu. Fortescue verteuerten sich sogar um 5,2 Prozent, nachdem der Eisenerzförderer mit überraschend guten Halbjahreszahlen aufgewartet und zudem eine Sonderdividende angekündigt hatte.

In Hongkong geht es für Aktien von Glücksspielbetreibern aufwärts, nachdem Melco Resorts gute Geschäftszahlen vorgelegt und dafür einen positiven Kommentar von Goldman Sachs geerntet hat. Melco steigen um 6,5 Prozent. Wuxi Biologics ziehen nach einem positiv aufgenommenen Ausblick um gut 4 Prozent an.

China International Capital Corp (CICC) profitieren weiter davon, dass der Internetriese Alibaba seine Beteiligung an dem Finanzunternehmen ausgebaut hat. Der Kurs liegt nochmals gut 2 Prozent höher nach einem 7-prozentigen Anstieg am Dienstag. Auch andere Aktien von Brokerhäusern seien gesucht, berichten Börsianer in Hongkong.

Gold verteidigt Gewinne

Die Feinunze Gold geht mit 1.342 Dollar nochmals einen Tick höher um als am Vortag in den USA. Da war der Goldpreis im Verlauf um rund 10 Dollar gestiegen auf ein Zehnmonatshoch. Gestützt wird das Edelmetall vor allem von der Aussicht auf zunächst nicht weiter steigende Zinsen in den USA, was seine relative Attraktivität beispielsweise im Vergleich zu Anleihen erhöht. Am Abend wird in den USA das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vorgelegt und könnte mit einem taubenhaften Unterton die aktuelle Zinserwartung untermauern.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.096,50 -0,17% +7,97% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.405,01 +0,48% +6,95% 07:00 Kospi (Seoul) 2.223,28 +0,80% +8,93% 07:00 Schanghai-Comp. 2.746,14 -0,35% +10,11% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.405,42 +0,63% +9,65% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.275,78 +0,49% +5,57% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.722,59 +0,94% +0,95% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:29 % YTD EUR/USD 1,1341 +0,0% 1,1339 1,1305 -1,1% EUR/JPY 125,70 +0,3% 125,37 125,13 -0,0% EUR/GBP 0,8687 +0,1% 0,8679 0,8755 -3,5% GBP/USD 1,3054 -0,0% 1,3060 1,2911 +2,5% USD/JPY 110,83 +0,2% 110,59 110,71 +1,1% USD/KRW 1122,66 +0,0% 1122,62 1127,43 +0,7% USD/CNY 6,7212 -0,6% 6,7586 6,7764 -2,3% USD/CNH 6,7237 -0,3% 6,7452 6,7798 -2,1% USD/HKD 7,8488 +0,0% 7,8487 7,8483 +0,2% AUD/USD 0,7163 +0,0% 0,7163 0,7121 +1,7% NZD/USD 0,6869 -0,2% 0,6880 0,6839 +2,3% Bitcoin BTC/USD 3.884,01 -0,7% 3.910,76 3.890,26 +4,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,15 56,09 +0,1% 0,06 +22,8% Brent/ICE 66,35 66,45 -0,2% -0,10 +22,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.342,64 1.341,10 +0,1% +1,54 +4,7% Silber (Spot) 16,02 16,00 +0,2% +0,02 +3,4% Platin (Spot) 820,50 820,50 0% 0 +3,0% Kupfer-Future 2,88 2,87 +0,0% +0,00 +9,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2019 01:07 ET (06:07 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.