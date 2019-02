FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) erhöht seine Dividende stärker als erwartet und will seine Aktionäre zudem mit einem Aktienrückkauf erfreuen. Die Dividende soll um 10 Prozent auf 1,17 Euro je Aktie angehoben werden, wie der DAX-Konzern mitteilte. Analysten hatten lediglich mit 1,12 Euro gerechnet. In Summe werden nun 359 Millionen Euro an die Aktionäre ausgeschüttet.

FMC will zudem innerhalb der nächsten zwei Jahre Aktien im Volumen von insgesamt bis zu 1 Milliarde Euro über den Kapitalmarkt zurückerwerben. Der Aktienrückkauf wird in mehreren Tranchen erfolgen. Weitere Einzelheiten werden vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2019 01:08 ET (06:08 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.