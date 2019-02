Die AAreal Bank nimmt ihre Dividende auf 2,10 Euro zurück. Vermutlich wird die Deutsche Pfandbrief ebenfalls so verfahren. Das ergibt für beide immer noch eine geschätzte Rendite von etwa 7,5 bis 8 % aber nicht per Jahr, sondern für nur vier Monate. Wer weiter rechnet: Die Dividende dieses Frühjahrs und des kommenden ergibt eine Rendite von geschätzt 14 bis 15 % auf 15 Monate. Beide bleiben deshalb das unverändert interessanteste Renditepaket im M-Dax. Alles weitere lesen Sie in unseren Briefen, die Sie auch bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de abrufen können.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info