Der Gesundheitskonzern Fresenius hat trotz Schwierigkeiten im Klinikgeschäft und bei seiner Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) im vergangenen Jahr Umsatz und Konzernergebnis gesteigert. Der DAX -Konzern schloss damit abermals auf Rekordniveau ab, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte. Die Anleger sollen eine um 5 auf 80 Cent erhöhte Dividende erhalten. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 1,7 Prozent. Damit setzt der Konzern seine attraktive Dividendenpolitik fort. Das Unternehmen zählt zu den Dividendenaristokraten. Das sind Gesellschaften, die ihre Dividende mindesten 25 Mal in Folge anheben.

