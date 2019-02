Die O-RAN Alliance gab heute bekannt, dass sie die ersten O-RAN-Standardspezifikationen für das offene Fronthaul herausgibt, die sich aus Protokollen für Steuerung, Benutzer, Synchronisation und die Verwaltungsebene zusammensetzen.

Sachin Katti, Professor an der Stanford University und Co-Vorsitzender von O-RAN TSC, sagte: "Wir sind stolz darauf, die erste O-RAN Spezifikation für ein offenes Fronthaul herauszugeben. O-RAN hat bedeutende Spezifikationsarbeiten in xRAN genutzt und wird die Interoperabilitätstests und die Produktvermarktung beschleunigen. Weiterhin hat die O-RAN Fronthaul-Arbeitsgruppe Gespräche zu potenziellen neuen Untersuchungsaspekten eingeleitet, die 2019 verfolgt werden sollen."

Eine von der Deutsche Telekom in deren Messestand in Halle 3 ausgerichtete O-RAN Branchenveranstaltung wird am Montag, den 25. Februar um 18 Uhr den Startschuss für die MWC-Aktivitäten geben. Nach dieser Veranstaltung werden die Mitglieder der O-RAN Alliance über verschiedene Mitglieder-Stände hinweg sechs strategische Machbarkeitsnachweise präsentieren, die vier Hauptthemen abdecken: intelligente RAN-Steuerung, offene Schnittstellen, Virtualisierung und Whitebox.

Chih-Lin I, China Mobile Chief Scientist und O-RAN TSC Co-Vorsitzender, sagte: "Aufbauend auf die ICDT-Konvergenzdynamik, die durch die O-RAN Führung beschleunigt wurde, und die Gründung von C-RAN Alliance aus einer lange währenden Partnerschaft, können wir jetzt mehrere Machbarkeitsstudien vorstellen, die den Fortschritt hin zu einem offeneren und intelligenteren RAN zeigen."

Die erste Demo, "O-RAN aligned implementation of Radio Intelligent Controller (RIC) Load Balancing (O-RAN stimmt Implementierung des Lastenausgleichs für Radio Intelligent Controller [RIC] ab)", präsentiert die "Smart Radio Fingerprint"-Technologie, die mithilfe von Schnittstellen aus der O-RAN Architektur und bewährten Elementen aus der Branche Möglichkeiten für Interoperabilität bietet. Die Lösung ermöglicht die exakte Umleitung von User Equipment (UE)-Einrichtungen, einen optimierten Lastenausgleich und eine verbesserte Benutzererfahrung. Diese Demo wird von China Mobile und ZTE gesponsert und an deren jeweiligen Ständen präsentiert.

Eine zweite Demo, "AI empowered User Quality of Experience (QoE) (Durch KI verbesserte Erfahrungsqualität [QoE] von Benutzern)", stellt eine vorhersagbare Erfahrungsqualität von Benutzern vor, die durch über maschinelles Lernen verzahnte Mikrodienste ermöglicht wird. So lassen sich Datenverkehrstypen autonom und in Echtzeit erkennen, man kann die Netzwerkqualität vorhersagen und geschlossene Netzwerkkontrollen anbieten, was zu einer durchgängigen, hochwertigen 5G-Benutzererfahrung führt. Diese Demo wird von China Mobile und Nokia gesponsert und am Stand von China Mobile vorgeführt.

Die dritte Demo, "Open Fronthaul Interface (Offene Fronthaul-Schnittstelle)", zeigt die Anwendung der O-RAN Spezifikation für ein offenes Fronthaul zusammen mit einer Reihe von Anbietern, um die Interoperabilität der Funkeinheiten O-DU und O-RU zu erreichen, die durch vollständig spezifizierte Protokolle für Steuerung, Benutzer, Synchronisierung und die Verwaltungsebene möglich wird. Diese Demo wird von Verizon, NTT DOCOMO, KT Corporation, SK telecom, Fujitsu, HFR, Intel, Keysight, Mavenir, NEC und SOLiD finanziert und von NTT DOCOMO, KT Corporation, Keysight, Mavenir und NEC an deren jeweiligen Ständen präsentiert.

Die vierte Demo, "Virtualized O-CU on Akraino edge cloud orchestrated by ONAP (Virtualisierte O-CU in der Akriano Rand-Cloud, arrangiert durch ONAP)", präsentiert die Integration einer virtualisierten Zentraleinheit in eine von der Community unterstützte Blaupause des Akraino Randstapels, der in eine "Cloud-Vorrichtung" verpackt wird. Dies ermöglicht eine flexible Virtualisierung und Cloud, wobei die Einfachheit und niedrigen Kosten einer Vorrichtung erhalten bleiben. Diese Demo wird von AT&T und Nokia gesponsert und am Nokia Stand präsentiert.

Die fünfte Demo, "Programmable mmWave White-Box Radio Unit (Programmierbare Millimeterwellen-Whitebox-Funkeinheit)", präsentiert eine intelligente offene Millimeterwellen-Funkeinheit (O-RU), die ein 5G-NR-Signal mit 100 MHz Bandbreite über eine offene 5G RAN-Testplattform überträgt, sowie eine 28 GHz O-RU-Whitebox mit einem aktiven Antennensystem mit angepasstem Strahlungsprofil (Beamforming) für zwei User Equipment Testemulatoren. Diese Demo wird von AT&T, Anokiwave, Ball Aerospace, Xilinx und Keysight gesponsert und am Xilinx Stand vorgestellt.

Das sechste und abschließende Demoset, "Open hardware reference design for sub 6GHz indoor coverage (Offenes Hardware-Referenzdesign unter 6 GHz für Innenräume)" besteht aus zwei Live-Demos mit Whitebox- und Allzweck-Hardware, die 4G- und 5G-Anwendungsszenarios mit weniger als 6 GHz für Innenräume unterstützt. Die erste Demo wird von China Mobile, Lenovo und Baicells gesponsert und am Lenovo Stand gezeigt. Die zweite Demo wird von China Telecom, Intel und H3C gesponsert und am Intel Stand gezeigt.

Im Rahmen einer lebensechten Demonstration der Energie hinter den Anstrengungen von O-RAN Alliance weltweit werden mehr als 150 Mitglieder aus beinahe 80 Ländern vom spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica in Madrid zu einem viertägigen Arbeitsgipfel geladen. Dabei soll die Lieferung neuer Spezifikationen beschleunigt werden, die für die erste Hälfte von 2019 erwartet werden.

Auf der O-RAN Alliance Veranstaltung werden Alex Jinsung Choi, SVP Strategy &Technology Innovation, Deutsche Telekom und Andre Fuestch, President AT&T Labs/Chief Technology Officer Vorträge halten, weiterhin wird eine Podiumsdiskussion mit Sachin Katti, Chih-Lin I und technischen Spezialisten von Nokia und Intel stattfinden, die von Gabriel Brown, Analyst für Heavy Reading, moderiert wird.

Weitere Informationen über die Demos auf der MWC und die jeweiligen Präsentationsorte erhalten Sie über https://o-ran.net auf Ihrem Mobilgerät.

Über die O-RAN Alliance

Die O-RAN Alliance ist eine von Betreibergesellschaften geführte weltweite Initiative, um hinsichtlich der Offenheit im Funkzugangsnetz (Radio Access Network bzw. RAN) der Drahtlossysteme der nächsten Generation neue Maßstäbe zu setzen. Zukünftige RAN werden auf einer Grundlage virtualisierter Netzwerkelemente mit Whitebox-Hardware und standardisierten Schnittstellen aufgebaut, die O-RANs Hauptprinzipien von Intelligenz und Offenheit vollständig entsprechen. Zurzeit entwickelt sich bereits ein Ökosystem aus innovativen neuen Produkten, welches das anbieterunabhängige, interoperable und autonome RAN untermauern wird, das in der Vergangenheit schon oft ins Auge gefasst, aber erst jetzt durch die globale und branchenweite Vorstellungskraft, Motivation und Führungsarbeit der Mitglieder und Mitwirkenden der O-RAN Alliance realisiert worden ist.

Weitere Informationen über O-RAN erhalten Sie unter www.o-ran.org.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190219006115/de/

Contacts:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte

Rod Stuhlmuller pr@o-ran.org