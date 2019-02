Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys auf "Hold" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der angekündigte Abgang des Vorstandsvorsitzenden Simon Moroney kurz vor wichtigen Meilensteinen für MOR208 sei verantwortlich für den deutlichen Kursrückgang bei der Aktie, schrieb Analyst Patrick Trucchio in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könne der Manager angesichts des Vertragsablaufs Ende Juni 2020 noch einige wichtige Meilensteine bei Morphosys erleben./he Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-02-20/00:05

ISIN: DE0006632003