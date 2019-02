Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Laborausrüsters Sartorius nach Zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 142 auf 147 Euro angehoben. Die Sorgen der Anleger angesichts der schwachen Nachfrage im dritten Quartal hätten sich im Schlussquartal nicht bewahrheitet, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der Kurserholung in Reaktion auf die Zahlen sei die Aktie nun aber fair bewertet. Das neue Kursziel folge auch einer Aktualisierung des Bewertungsmodells sowie dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 18:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

