Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 US-Dollar belassen. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe der Handelskonzern auch in puncto Kostenkontrolle eine starke Botschaft geschickt./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 17:48 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2019 / 17:48 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-02-20/08:14

ISIN: US9311421039