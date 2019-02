Bei Nvidia werden Dividenden üblicherweise quartalsweise ausbezahlt. Die nächste quartalsweise Dividendenzahlung soll 0,16 Dollar pro Aktie bezahlen. Zahltag soll den Unternehmensangaben zufolge der 22. März 2019 sein. Hier gilt es aber zu beachten, dass nur diejenigen Aktionäre diese Dividendenzahlung erhalten, die am sogenannten "record date" die Aktien in ihrem Besitz haben. Dieser "record date" ist der 1. März 2019. Nvidia denkt offensichtlich an die eigenen Aktionäre. So hat das Unternehmen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...