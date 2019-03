Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit Aktien können Anleger auf zweierlei Arten Rendite erzielen: Zum einen durch Kursgewinne und zum anderen durch Dividenden-Erträge, so die Experten von DWS im Kommentar zum DWS Top Dividende Fonds (ISIN DE0009848119/ WKN 984811).Nicht immer würden beide Ereignisse gemeinsam eintreten. Die Kurse von Aktien würden nahezu immer schwanken, bisweilen im Sekundentakt. Was man als börsengegeben hinnehme, sei eigentlich paradox. Schließlich seien Aktien letztlich Anteile an einem Unternehmen - und ein Unternehmen werde in aller Regel nicht von einem auf den anderen Moment mehr oder weniger wert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...