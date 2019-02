Die Privatbank Berenberg hat Credit Suisse von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 14,00 auf 12,50 Franken gesenkt. Er sorge sich weiter um die Fähigkeit der Schweizer Großbank, ihre Erträge zu steigern, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher senkte er seine Schätzungen für 2019 und 2020. Doch die Konsensprognosen für die Erträge seien im vergangenen Jahr bereits gesunken, und auf dem aktuellen Kursniveau erscheine die Aktie fair bewertet./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-02-20/08:22

ISIN: CH0012138530