Wir befinden uns an der Wall Street in einer kurzen Handelswoche. Nach dem US-Feiertag am Montag waren die Vorzeichen zunächst negativ, doch im Handelsverlauf konnte sich der Dow Jones dann doch in die Gewinnzone vorarbeiten und sogar der runden Marke von 26.000 Punkten nahe kommen. Was waren die Auslöser und was sind die Bremsen im Markt? &nb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...