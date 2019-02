Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist nach eigenen Angaben einer der führenden internationalen Immobilien-Spezialisten. Sie ist in Europa, in Nordamerika und in Asien vertreten. Konkret: Die Aareal Bank bietet Finanzierungen von gewerblichen Immobilien, insbesondere von Bürogebäuden, Hotels, Shoppingcentern sowie Logistik- und Wohnimmobilien. Das besondere Alleinstellungsmerkmal der Aareal Bank ist nach eigenen Angaben die Kombination aus lokaler Marktexpertise und branchenspezifischem Know-how. Die Aktie der Aareal Bank notiert im MDAX und scheint mit einem für 2020 geschätzten Gewinnvielfachen von 8,6 derzeit moderat bewertet.

Hohe Dividendenrendite

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktie der Aareal Bank vor kurzem von 37,90 auf 32,90 Euro gesenkt, hat aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal der Bank sollte solide ausgefallen sein, meinen die Analysten. Nach ...

