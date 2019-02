HELLA GmbH & Co. KGaA: Capital Markets Day 2019: HELLA stellt strategische Ausrichtung zur Elektromobilität vor DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Konferenz HELLA GmbH & Co. KGaA: Capital Markets Day 2019: HELLA stellt strategische Ausrichtung zur Elektromobilität vor 20.02.2019 / 08:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Capital Markets Day 2019: HELLA stellt strategische Ausrichtung zur Elektromobilität vor * Als Anbieter leistungsstarker Schlüsselkomponenten sowie von Subsystemen unterstützt HELLA den Weg zur sauberen Mobilität * Unternehmen sieht sich gut aufgestellt, um profitablen Wachstumskurs langfristig fortzusetzen Lippstadt/Hamm, 20. Februar 2019. Der global agierende Automobilzulieferer HELLA sieht sich gut aufgestellt, um den profitablen Wachstumskurs langfristig weiter fortzusetzen. Basis hierfür ist die konsequente Positionierung des Unternehmens entlang der zentralen automobilen Markttrends Autonomes Fahren, Effizienz und Elektrifizierung, Konnektivität und Digitalisierung sowie Individualisierung. Im Rahmen des diesjährigen Capital Markets Days hat HELLA nun gegenüber Investoren und Analysten insbesondere die strategische Ausrichtung im Bereich der Elektromobilität ausführlicher vorgestellt. "Die Elektrifizierung von Fahrzeugen gewinnt weiter an Fahrt", sagte Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung. "Für HELLA ergeben sich hieraus vielfältige Chancen. So gehört der Bereich Energiemanagement schon heute zu unseren am stärksten wachsenden Geschäftsfeldern. Innerhalb der nächsten fünf Jahre wollen wir den Umsatz verdreifachen. Dazu werden wir gezielt in weitere Produktlösungen für die unterschiedlichen Elektrifizierungsstufen investieren und damit einen wesentlichen Beitrag zu sauberer Mobilität leisten." Produktlösungen für alle Stufen der Elektrifizierung So begleitet HELLA Kunden ganzheitlich auf dem Weg zur Elektromobilität. Hierfür bietet das Unternehmen ein umfassendes Produktspektrum von Batterie-Sensorik für Micro-Hybride (Start/Stopp- Automatik) über Leistungselektronik für Mild-Hybrid Fahrzeuge auf 48V Basis bis hin zu Batterieelektronik für Hochvoltanwendungen in Vollhybriden und vollelektrischen Fahrzeugen. Strategie von HELLA ist es, die Position als Lieferant für leistungsstarke Schlüsselkomponenten, beispielsweise im Bereich der Spannungswandler sowie der Intelligenten Batteriesensoren, weiter auszubauen. Darüber hinaus will sich HELLA auf Basis der ausgeprägten Komponentenkompetenz auch zunehmend als Anbieter von Subsystemen im Bereich Elektromobilität positionieren. Kernprodukte sind in diesem Kontext insbesondere innovative Systemlösungen für Mild-Hybride wie das PowerPack 48 Volt und das Dual Voltage Batteriemanagement-System. Das PowerPack 48 Volt ist speziell für Fahrzeuge höherer Leistungsklassen konzipiert. Es kombiniert einen 48 Volt Lithium-Ionen-Batterieblock inklusive Batteriemanagement und Spannungswandler in einem Produkt. Das Dual Voltage Batteriemanagement-System ist für die Kompakt- und Mittelklasse vorgesehen. Es vereint die herkömmlichen separaten Produkte der 48-Volt-Mild-Hybridisierung innerhalb eines einzigen Produktes auf dem Bauraum einer konventionellen Bleibatterie. So lässt sich das System einfach in die bestehende KFZ-Architektur integrieren. Die intelligente Schaltung der Zellen ermöglicht, die Kapazität der Li-Ion-Batterien je nach Anwendungsfall im 12V-Bordnetz oder 48V-Bordnetz zu verwenden. Strategische Grundausrichtung des Unternehmens stimmt Im Rahmen des Capital Markets Days hat HELLA zudem betont, dass trotz der aktuellen Marktherausforderungen die strategischen Grundpfeiler des Unternehmens weiterhin Bestand haben und viel Potenzial für weiteres profitables Wachstum bieten. "Die HELLA Strategie ist intakt", sagte HELLA CFO Bernard Schäferbarthold. "Auch wenn wir uns als führender Anbieter für automobile Lichttechnik und Elektronik nicht vollends der momentanen Marktentwicklung entziehen können, haben wir auf Basis unserer strategischen Ausrichtung aber gute Voraussetzungen, die derzeitigen Herausforderungen zu kompensieren und unseren profitablen Wachstumskurs langfristig fortzusetzen." Hinweis: Das Präsentationsmaterial zum Capital Markets Day 2019 können Sie in unserem Investor Relations-Portal herunterladen. Diese Pressemitteilung sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer Pressedatenbank unter: www.hella.de/presse HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit mehr als 40.000 Beschäftigten an über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt für die Automobilindustrie Produkte für Lichttechnik und Elektronik und verfügt weiterhin über eine der größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen in Europa. Mit mehr als 7.000 Beschäftigten in Forschung und Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört der HELLA Konzern mit einem Umsatz von 7,1 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2017/2018 zu den Top 40 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten deutschen Industrieunternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie von: Dr. Markus Richter Unternehmenssprecher HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Straße 75 59552 Lippstadt Deutschland Tel.: +49 (0)2941 38-7545 Fax: +49 (0)2941 38-477545 Markus.Richter@hella.com www.hella.com 20.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Str. 75 59552 Lippstadt Deutschland Telefon: +49 (0)2941 38-7125 Fax: +49 (0)2941 38-6647 E-Mail: Investor.Relations@hella.com Internet: www.hella.de/ir