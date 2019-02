Vorschläge für Vorträge und Poster-Sessions sind bis Donnerstag, 28. Februar 2019, einzureichen

WAS: Der RISC-V Workshop Zürich sucht Vorschläge für Vorträge und Poster-Sessions für den kommenden RISC-V Workshop Zürich.

WO: ETH Zürich, Ramistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz

WANN: Dienstag, 11. Juni bis Donnerstag, 13. Juni 2019

DETAILS: Die RISC-V Foundation wird in Zusammenarbeit mit der Knowledge Networking Division von Informa, KNect365, den RISC-V Workshop Zürich veranstalten. Der Aufruf nach Vortragsvorschlägen und Posterpräsentationen für den Workshop in Zürich ist ab sofort bis Donnerstag, 28. Februar 2019, offen. Um Ihren Vortragsvorschlag für den RISC-V Workshop Zürich einzureichen und mehr über die Formate und Arten von Sitzungen, Einreichungsrichtlinien und Fristen zu erfahren, klicken Sie bitte hier. Das offene und expansive RISC-V-Ökosystem in Europa wird aktuelle und zukünftige RISC-V-Projekte und -Implementierungen hervorheben und die zukünftige Entwicklung der RISC-V-Befehlssatzarchitektur (ISA) beeinflussen.

Wichtige Daten:

Einreichungsfrist: Donnerstag, 28. Februar 2019

Redner-Benachrichtigung: Mitte März

Um sich für die Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie bitte: https://tmt.knect365.com/risc-v-workshop-zurich/purchase/select-package

Um mehr über Sponsoringmöglichkeiten zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://tmt.knect365.com/risc-v-workshop-zurich/sponsor

Pressevertreter, die an einer Teilnahme interessiert sind, senden bitte eine E-Mail an: risc-v@racepointglobal.com, um Ihre kostenlose Eintrittskarte zu erhalten.

Über die RISC-V Foundation

RISC-V (ausgesprochen "risk-five") ist ein kostenloser und offener ISA, der eine neue Ära der Prozessorinnovation durch offene Standardkooperation ermöglicht. Die RISC-V Foundation wurde 2015 gegründet und umfasst mehr als 200 Mitgliedsorganisationen, die die erste offene, kollaborative Community von Software- und Hardware-Innovatoren bilden, die Innovationen in Randbereichen vorantreiben. RISC-V ISA, entstanden aus Wissenschaft und Forschung, bietet eine neue Dimension der freien, erweiterbaren Soft- und Hardware-Freiheit in der Architektur und ebnet den Weg für die nächsten 50 Jahre des Computerdesigns und der Innovation.

Die RISC-V Foundation, eine von ihren Mitgliedern kontrollierte gemeinnützige Gesellschaft, leitet die zukünftige Entwicklung und treibt die Einführung der RISC-V ISA voran. Mitglieder der RISC-V Foundation haben Zugang zu den RISC-V ISA-Spezifikationen und dem damit verbundenen HW/SW-Ökosystem und beteiligen sich an deren Entwicklung.

