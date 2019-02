Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Der überraschende Abgang von Finanzvorstand Jan Kempner und die neue Struktur des Führungsgremiums stärkten seine Befürchtungen hinsichtlich der Strategie des Medienkonzerns, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet sei der veröffentlichte Zwischenbericht solide./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2019 / 23:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-02-20/08:58

ISIN: DE000PSM7770