Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen von 65 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Spezialverpackungsherstellers seien besser als erwartet und der Ausblick auf 2019 "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung der Bewertungsbasis in die Zukunft./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 09:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

