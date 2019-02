Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen von 71 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Schlussquartal 2018 des Baustoffekonzerns belege ein erfreuliches Gewinnwachstum sowie eine gute Kontrolle des freien Barmittelzuflusses, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2020 an. Die Aktie werde mit einem deutlichen Abschlag zum Sektor gehandelt./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2019 / 05:00 / GMT

