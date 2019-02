Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank (Federal Reserve, FED) hat zwischen Dezember und Januar eine bemerkenswerte Kehrtwende vollzogen, so Sonal Desai, CIO der Franklin Templeton Fixed Income Group.Am 19. Dezember sei auf der Meinungsseite des "Wall Street Journal" noch zu lesen gewesen: "Powell an die Märkte: Nehmt das!", mit dem Untertitel: "Die FED kündigt weitere Zinserhöhungen an, also gewöhnt Euch dran." Nur einen Monat später habe auf derselben Seite gestanden: "Die FED entschuldigt sich", mit dem Untertitel "Powell setzt seine Rehabilitationstour fort, und die Märkte applaudieren." ...

