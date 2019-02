Die britische Großbank Lloyds hat 2018 deutlich mehr verdient. Gründe waren anziehende Zinserträge, geringere Kosten, niedrigere Steuern und geringere Rückstellungen für Schadenersatzzahlungen an britische Verbraucher. Wie die Bank am Mittwoch in London mitteilte, legte der Überschuss um fast ein Viertel auf 4,4 Milliarden Pfund (5,1 Mrd Euro) zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis habe um sechs Prozent auf knapp 8,1 Milliarden Pfund zugelegt.

Die Aktionäre der Bank, die nach der Finanzkrise zwischenzeitlich vom Staat gestützt werden musste, sollen eine Dividende von 3,21 Pence je Aktie erhalten - das sind fünf Prozent mehr als vor einem Jahr. Trotz des anstehenden Brexits fühlt sich die Großbank finanziell gut genug aufgestellt, um mit dem geplanten Aktienrückkauf fortzufahren./zb/mne/jha/

ISIN GB0008706128

AXC0093 2019-02-20/09:15