Wie schon zu Wochenbeginn kam der DAX gestern nicht vom Fleck. Am Vormittag notierte er noch etwas deutlicher im Plus. Am Ende des Tages legte er aber gerade mal zehn Punkte zu. Damit schloss er allerdings über 11.300 Zählern.



Marktidee: HeidelbergCement. HeidelbergCement hat gestern Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt. Der Gewinn ging zwar zurück, aber nicht so stark wie befürchtet. Die Aktie legte nach den Zahlen zu und war zweitbester Wert im DAX. Aus charttechnischer Sicht wird es jetzt spannend. Der Kurs steht direkt vor einem wichtigen Widerstandscluster.