Der oberösterreichische IndustriemanagerGerhard Falch ist am Dienstag nach längerer Krankheit im 71.Lebensjahr gestorben. Er führte von 2007 bis 2014 die Austria MetallAG (AMAG), wechselte danach in den Aufsichtsrat. Das Unternehmenbestätigte der APA den Bericht der "OberösterreichischenNachrichten" (OÖN) am Mittwoch.Der ...

