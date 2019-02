Auch am Dienstag bewegte sich der Deutsche Aktienindex in einer unterdurchschnittlichen Kursspanne. Die Vorsicht der Anleger kommt nicht unerwartet - der Markt steht an einer Verkaufszone, an der seit einigen Wochen immer wieder Gewinnmitnahmen dominieren. Noch bestehen aber gute Chancen für einen Ausbruch. Von Franz-Georg Wenner

