Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Zahlen des Beleuchtungsunternehmens seien zwar schwach gewesen und ein weiteres schwieriges Jahr stehe bevor, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts eines möglichen Gebots von Bain und Carlyle trete die Bewertung aber in den Hintergrund. Entscheidend sei allein, ob es zu einer offiziellen Übernahmeofferte kommen werde./mf Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 11:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-02-20/09:36

ISIN: DE000LED4000