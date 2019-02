FRANKFURT (Dow Jones)--Die digitale Investment-Einheit der Allianz Gruppe hat zusätzliche Investitionen ihrer Muttergesellschaft Allianz SE erhalten, wodurch der Fonds auf 1 Milliarde von 430 Millionen Euro aufgestockt wird. Die Mittel werden für zusätzliche Direktinvestitionen in digitale Unternehmen weltweit eingesetzt, die für die Allianz Gruppe strategisch relevant sind, wie der Versicherungskonzern mitteilte.

Die Investment-Einheit Allianz X hat bislang mehr als 15 Direktinvestitionen in digitale Versicherungsunternehmen auf der ganzen Welt getätigt und beispielsweise 96,6 Millionen US-Dollar in den Mikroversicherer BIMA gesteckt, der mobile Technologie für Kunden mit niedrigen Einkommen in Afrika, Asien und Lateinamerika verwendet.

February 20, 2019

