Was passiert ist Nachdem das Unternehmen am 8. Januar vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres vorgestellt hatte, stieg die Aktie von Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) im vergangenen Monat um 42,9 %, laut S&P Global Market Intelligence. Was nun? Aurora Cannabis ist eines der größten Marihuana-Unternehmen Kanadas. Eine aggressive Übernahmestrategie lässt die Branchenbeobachter denken, dass die jährliche Marihuana-Produktion von heutigen 100.000 Kilogramm auf etwa 700.000 Kilogramm steigen ...

