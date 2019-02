Oranienburg (ots) -



Michael Schöttler, Herausgeber von papa.de mit der größten deutschsprachigen Väter Community: 170.000 Facebook Fans und 35.000 Väter in einer geschlossenen Papa Gruppe haben nun Grund zum Feiern.



Die Papa-Checklisten gut vorbereitet durch Schwangerschaft, Geburt und Babys erstes Jahr (DK Verlag) ist ab sofort verfügbar und bietet werdenden Vätern und frischgebackenen Papas nun eine handfeste Hilfestellung auch abseits des Internets.



Die Idee für www.papa.de kam Michael Schöttler vor drei Jahren. In der Schwangerschaft zu seinem zweiten Kind viel ihn abermals auf, wie wenig Informationsquellen es doch für Väter gegeben hat.



"Ich hatte das Gefühl in der Schwangerschaft keine Rolle zu spielen, dabei haben wir so viele Möglichkeiten ein aktiver Part zu sein."



Mit Papa.de gibt er werdenden Papas und Vätern mit Kindern Hilfestellung mit über 300 Ratgebertexten und einer sehr aktiven Facebookcommunity.



Mit seinem ersten Buch schafft er nun den Sprung raus aus dem reinen Internet.



"Niemand kann alles Wissen. Im Buch ist nicht nur meine Erfahrung gebündelt, sondern die von über 30.000 Vätern aus unserer Community", so Michael Schöttler.



Auch als Geschenkidee oder Übermittlung der frohen Botschaft einer Schwangerschaft eignet sich das Buch hervorragend.



Die Papa-Checklisten kann ab sofort im Buchhandel gekauft, oder online bezogen werden.



