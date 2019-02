Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone nehmen die konjunkturellen Zweifel nur langsam ab, denn die ZEW-Umfrage in Deutschland konnte auch im Februar nicht recht überzeugen, so die Analysten der Helaba.Per saldo habe sich sogar eine leicht negative Indikation für das ifo Geschäftsklima Deutschland ergeben, das am Freitag auf der Agenda stehe. Immerhin habe sich der Erwartungssaldo verbessert - zum dritten Mal infolge. Vor diesem Hintergrund sei heute die Veröffentlichung der EWU-Verbraucherstimmung von Interesse. Diese sei in den letzten zwölf Monaten deutlich rückläufig gewesen, insbesondere weil die Konjunkturerwartungen gesunken seien. Die innerhalb der Verbraucherumfrage erhobene Stimmung bei Großanschaffungen sei im Trend weiter gestiegen und liege am aktuellen Rand auf sehr hohem Niveau. Sei dies nun ein Hoffnungsschimmer oder eine Zeichen weiterer Risiken? ...

