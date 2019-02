Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone dürfte heute das Verbrauchervertrauen (vorl.) der EU-Kommission für Februar erneut einen leichten Rückgang ausweisen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gestern habe sich das ZEW-Konjunkturvertrauen hingegen sowohl für die Eurozone als auch für Deutschland wieder leicht aufgehellt. Schwach seien allerdings die Auftragseingänge in der italienischen Industrie im Dezember ausgefallen. Am Markt sei dies mit einem Anstieg der italienischen Risikoprämie quittiert worden. An den Währungsmärkten würden die Aussagen der Bank of Japan (BoJ) weiter fortwirken. Diese habe ihre Bereitschaft zu einer weiteren Lockerung der Geldpolitik angekündigt, sollte die Aufwertung des JPY der Wirtschaft spürbar schaden. Der JPY sei ggü. dem USD unter Druck geraten und notiere heute Morgen bei 111. Derweil treffe Premier May heute Kommissionpräsident Juncker. Es sollten Änderungen an der irischen Backstop-Lösung diskutiert werden. Die EU sehe hier aber kaum Spielraum. May scheine offenbar auf eine Parlamentsabstimmung über einen überarbeiteten Brexit Deal vor dem 27. Februar zu setzen. ...

