Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete gestern Gewinne und notierte im Hoch bei 166,75, so die Analysten der Helaba.Für einen Aufwärtsimpuls hätten enttäuschende Auftragszahlen in Italien (-1,8% VM) gesorgt. Die Sorgen vor einer konjunkturellen Schwäche im Euroraum seien durch die Datenveröffentlichung angeheizt worden und hätten die Nachfrage nach Staatstiteln aus sicher geltenden Kernländern tendenziell gestützt. Auch das technische Umfeld unterstütze den Future, denn durch die gestrigen Gewinne vergrößere sich der Abstand zur Oktober-Trendlinie und das jüngste Kontrakthoch bei 166,83 sei in Reichweite. Die quantitativen Indikatoren im Tageschart würden das positive Chartbild abrunden. Bei Rücksetzern würden sich bei 165,84/86 erste Haltemarken finden. Die Trading-Range liege zwischen 165,90 und 166,85. ...

