Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von INVESCO über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem INVESCO MDAX UCITS ETF (ISIN IE00BHJYDV33/ WKN A2N7NF) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, in den MDAX zu investieren. Der Referenzindex enthalte die 60 deutschen Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, so genannte Midcaps, die im Rang den 30 DAX-Unternehmen hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung folgen würden. Diese Unternehmen würden klassische Industriebranchen wie Medien, Chemie, Industrie und Finanzdienstleistungen repräsentieren. ...

