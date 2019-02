Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 5100 auf 5300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die jüngsten Zahlen des Herstellers von Reinigungsprodukten hätten die Überbetonung der Margen bestätigt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das aber wirke sich auf das Umsatzwachstum aus, das unter unzureichenden Investitionen leide./mf/jha Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 17:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00B24CGK77