Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem beide Seiten die Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China letzte Woche betonten, wurden die Verhandlungen gestern in Washington fortgesetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Anleger hätten sich diesbezüglich am vergangenen Handelstag aber zurückhaltend gezeigt, wodurch an den Aktienmärkten kaum große Bewegungen stattgefunden hätten. ...

