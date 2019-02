FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobilzulieferer Hella sieht Wachstumschancen in der Elektromobilität und will sich entsprechend stärker positionieren. Schon heute gehöre der Bereich Energiemanagement zu den am stärksten wachsenden Geschäftsfeldern, sagte Rolf Breidenbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, auf dem Kapitalmarkttag.

Innerhalb der nächsten fünf Jahre solle der Umsatz in dem Segment verdreifacht werden. Im Geschäftsjahr 2017/18 (31. Mai) belief er sich auf rund 250 Millionen Euro. Dazu werde Hella gezielt in weitere Produktlösungen für die unterschiedlichen Elektrifizierungsstufen investieren.

Trotz der aktuellen Marktherausforderungen hätten die strategischen Grundpfeiler des Unternehmens weiterhin Bestand und böten viel Potenzial für weiteres profitables Wachstum, sagte CFO Bernard Schäferbarthold. Zwar könne sich der Anbieter für automobile Lichttechnik und Elektronik der momentanen Marktentwicklung nicht vollends entziehen, doch "haben wir auf Basis unserer strategischen Ausrichtung ... gute Voraussetzungen, die derzeitigen Herausforderungen zu kompensieren und unseren profitablen Wachstumskurs langfristig fortzusetzen", versprach der Manager.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2019 03:48 ET (08:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.