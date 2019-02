Fresenius Medical Care gibt Ausscheiden von Finanzvorstand Michael Brosnan bekannt DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Fresenius Medical Care gibt Ausscheiden von Finanzvorstand Michael Brosnan bekannt 20.02.2019 / 10:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat heute bekannt gegeben, dass Finanzvorstand Michael Brosnan plant, in den Ruhestand zu gehen. Er wird dem Unternehmen noch so lange zur Verfügung stehen, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden und eingearbeitet wurde. Fresenius Medical Care erwartet, bis Ende des Jahres die Nachfolge zu regeln. Michael Brosnan sagte: "Meine Karriere bei Fresenius Medical Care war ein erfüllender aber auch herausfordernder Abschnitt meiner beruflichen Laufbahn. Ich habe mit vielen beeindruckenden Menschen zusammengearbeitet, die ich für ihren Einsatz für das Unternehmen bewundere. Ich danke ihnen für die herausragende Zusammenarbeit, die über die Jahre immer intensiver geworden ist." Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care, sagte: "Wir danken Mike Brosnan für seine langjährige, wertvolle Arbeit und für seinen wichtigen Beitrag zum Erfolg von Fresenius Medical Care. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand." Stephan Sturm, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care Management AG, sagte: "Im Namen des ganzen Aufsichtsrats danke ich Mike Brosnan für seinen unermüdlichen Einsatz, den er in den vergangenen Jahren für unser Unternehmen gezeigt hat. Für den neuen Lebensabschnitt nach seiner Zeit bei Fresenius Medical Care wünsche ich ihm alles Gute." Michael Brosnan ist seit dem 1. Januar 2010 Finanzvorstand von Fresenius Medical Care. Zuvor war er sieben Jahre als Finanzvorstand für Fresenius Medical Care Nordamerika tätig. 1998 stieg er als Vice President of Finance and Administration bei dem Labordienstleistungsgeschäft von Fresenius Medical Care Nordamerika ein. In der Folge übernahm er mehrere entscheidende Führungsfunktionen in Nordamerika. Zuvor bekleidete er leitende Positionen im Finanzbereich der Polaroid Corporation und war Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit etwa 3,4 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.928 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 333.331 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Ergänzende medizinische Dienstleistungen rund um die Dialyse bündelt das Unternehmen im Bereich Versorgungsmanagement. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de. Rechtliche Hinweise: Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z. B. Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Kontakt: Dr. Dominik Heger SVP & Head of Investor Relations & Corporate Communications dominik.heger@fmc-ag.com Tel. +49 6172 609 2601 20.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Telefon: +49 (0) 6172- 609 2525 Fax: +49 (0) 6172- 609 2301 E-Mail: ir@fmc-ag.com Internet: www.freseniusmedicalcare.com ISIN: DE0005785802 WKN: 578580 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; NYSE, Börse Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 777979 20.02.2019 ISIN DE0005785802 AXC0118 2019-02-20/10:30