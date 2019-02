EMX Royalty hat bekannt gegeben, dass man nun 4,8 Mio. Anteile oder 9,9 Prozent an Norra Metals hält. Die Transaktion ist eine Folge des Verkaufs von vier Polymetall-Projekten in Skandinavien.

Exploration ab Frühjahr

Anfang Dezember 2018 hatte die EMX Royalty Corporation den Verkauf von vier Polymetall-Projekten an Norra Metals (ehemals OK2) gemeldet (mehr hier). Im Gegenzug sollte EMX 9,9 Prozent der Anteile an dem Unternehmen erhalten. Nun wurden die 4.808.770 Anteile an EMX übertragen, wodurch das Unternehmen zum größten Einzelaktionär aufsteigt. Zudem hält EMX auch noch eine Lizenzgebührenbeteiligung (Net Smelter Return = NSR) über 3 Prozent an den Projekten Bleikvassli, Sagvoll und Meråker in Norwegen sowie des VMS-Projekts Bastuträsk in Schweden. Darüber hinaus erhielt EMX einen weiteren NSR an Norras Pyramid-Projekt im Westen Kanadas. Aktuell arbeiten die beiden Unternehmen daran, die Arbeitsgenehmigungen für die Projekte zu beantragen. Noch im Laufe dieses Frühjahrs ...

