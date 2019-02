Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 18,50 auf 17,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Exodus im Vorstand halte an und werfe Fragen hinsichtlich der neuen Holding- und Management-Struktur des Medienkonzerns auf, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit höher erwarteten Kapitalkosten./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 15:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000PSM7770