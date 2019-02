Die Sorge vor einem schwachen Geschäft mit Apple hat die Aktien von Dialog Semiconductor am Mittwoch belastet. Sie fielen als Schlusslicht im SDax um 2,96 Prozent auf 25,93 Euro. Ein Händler verwies auf einen skeptischen Kommentar des Bankhauses Lampe mit Blick auf das erste Quartal des Apple-Zulieferers. Demzufolge habe eine Analyse der Lieferketten gezeigt, dass Dialog beim Umsatz hinter der durchschnittlichen Markterwartung zurückbleiben dürfte. Eine starke iPad-Nachfrage könnte die Schwäche beim iPhone wohl nicht ausgleichen.

Vor diesem Hintergrund rieten die Lampe-Experte erst einmal Kasse zu machen. So hatten sich die Dialog-Aktien seit ihrem Mehrjahrestief Mitte 2018 in der Spitze mehr als verdoppelt. Bis Mitte 2018 hatten die Aktien unter drohenden Umsatzeinbußen im Geschäft mit Apple gelitten, da der US-Konzern bestimmte Chips in Eigenregie herstellen will. Im Herbst 2018 hatte Dialog sich dann mit Apple auf einen komplexen Deal geeinigt. Im Zuge dessen wurde eine Lizenzierung gewisser Technologien bei Chips zur Stromsteuerung (PMIC) sowie die Übertragung bestimmter Vermögenswerte an Apple vereinbart. Dialog erhält im Gegenzug Vorauszahlungen für künftige Produktkäufe durch Apple.

Die Analysten des Bankhauses Lampe hatten bereits im Frühjahr 2017 ein gutes Näschen bewiesen und als einer der ersten vor einem Wegbruch von Teilen des Geschäfts mit Apple gewarnt./mis/jha/

