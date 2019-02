- Federal Reserve veröffentlicht heute ihr Sitzungsprotokoll- API-Schätzungen zu Rohöl-Lagerbeständen am späten Abend- Martin Floden, stellvertretender Gouverneur der Riksbank, hält RedeDer Handel am Mittwoch könnte sich in der ersten Tageshälfte als recht ruhig erweisen, da keine wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen geplant sind. Die Situation könnte sich aber am Abend ändern, da zwei interessante Berichte geplant sind. Zunächst wird die Federal Reserve um 20:00 Uhr das Sitzungsprotokoll ihrer letzten geldpolitischen Sitzung veröffentlichen. Während ...

