...und dazu eventuell noch Autozölle? Dabei mehren sich schon jetzt die Warnsignale für die Konjunktur. Also kommt der DAX nicht wirklich in Gang, Michael K. Foeller von der ICF Bank?



11200, 11300 Punkte im DAX - korrigiert der Markt noch mal? Oder ist so viel eingepreist, dass es jetzt weiter aufwärts gehen kann? Fragen von Antje Erhard an Michael K. Foeller.