Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc. Unternehmen: Almonty Industries Inc. ISIN: CA0203981034 Anlass der Studie: Q1 18/19 Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 20.02.2019 Kursziel: CAD1,25 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 1,25. Zusammenfassung: Der Umsatz im Q1 18/19 stieg um 52,4% auf CAD16,4 Mio. (Q1 17/18: CAD10,8 Mio., FBe: CAD16,1 Mio.). Das EBITDA aus dem Bergbaubetrieb ohne die partielle Rücknahme einer im vierten Quartal 17/18 vorgenommenen Wertberichtigung war um 27% besser als wir erwartet hatten und lag bei CAD7,6 Mio. (Q1 17/18: CAD3,0 Mio., FBe: CAD5,9 Mio.). Der Unterschied zwischen unserer Prognose für diese Zahl und dem ausgewiesenen Ergebnis war zu drei Vierteln auf niedrigere Produktionskosten als wir modelliert hatten zurückzuführen (hauptsächlich in der Mine Los Santos). Die Verhandlungen über den endgültigen Termsheet bezüglich der Finanzierung des Sangdong-Minenprojekts werden fortgesetzt, und das Management erwartet, dass alle wesentlichen Bedingungen und Verpflichtungen im 'frühen Kalenderjahr 2019' abgeschlossen werden. Die Verpflichtung zur Projektfinanzierung unterliegt dann der Erstellung der endgültigen Darlehens- und Sicherheitsdokumentation. Inzwischen wird die Arbeit am Minengelände fortgesetzt, um die Inbetriebnahme im Jahr 2020 sicherzustellen. Angesichts der Tatsache, dass wir uns noch im frühen Stadium des Geschäftsjahres von Almonty befinden und die makroökonomische Unsicherheit überdurchschnittlich ist, haben wir unsere Prognosen abgesehen von der Auswirkung der partiellen Rücknahme der Wertminderung nur geringfügig geändert. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie das Kursziel von CAD1,25 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his CAD 1.25 price target. Abstract: Q1 18/19 revenue climbed 52.4% to CAD16.4m (Q1 17/18: CAD10.8m, FBe: CAD 16.1m). EBITDA from mining operations excluding the partial reversal of an impairment charge taken in Q4 17/18, was 27% better than we expected and came in at CAD7.6m (Q1 17/18: CAD3.0m, FBe: CAD 5.9m). Over three quarters of the difference between our forecast for this figure and the reported result was attributable to lower production costs (mainly at the Los Santos mine) than we had modelled. Negotiation of the final term sheet for the financing of the Sangdong mine project is continuing and management expects all principal terms and commitments to be completed during 'early-calendar 2019.' The project financing commitment will then be subject to the execution of definitive loan and security documentation. Meanwhile, work continues at the mine site to ensure commissioning on schedule in 2020. Given that it is still early in Almonty's financial year, and the higher than average macroeconomic uncertainty, we have made only minor changes to our forecasts excluding the impact of the partial reversal of the impairment charge. We maintain our Buy recommendation and price target of CAD1.25. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17585.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

February 20, 2019 04:27 ET (09:27 GMT)